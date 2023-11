Champions | Furlani | «Il pubblico sarà in nostro uomo in più»

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Giornata diLeague cadenzata da un primo momento ufficiale. Come tradizione, i dirigenti della squadra di casa, il Milan, in questi minuti sono a pranzo con i massimi rappresentanti del Borussia Dortmund arrivati a Milano per la partita di questa sera. Poco prima che il banchetto UEFA iniziasse, l’amministratore delegato del Milan Giorgioe il presidente Paolo Scaroni sono stati intercettati da alcuni cronisti in centro città. «È una partita importantissima – ha detto-, sono convinto che noi avremo unin più: il. Parlano tutti del muro giallo di Dortmund ma noi abbiamo il muro rossonero, che è tutta un’altra cosa». L’ad del Milan ha confermato che passare il turno inavrebbe una doppia importante valenza per il Club, finanziaria e ...