Cellole | Fiaccola della Pace La marcia dei diritti dei bambini contro tutte le guerre

(Di martedì 28 novembre 2023). Nella Città del mare si è svolta la 2a tappa. La cittadina litoranea trasformata in una piccola Assisi. Questa l’aria che si respirata per la duratamanifestazione. L’evento è stato organizzato dall’Istituto comprensivo ‘Serao-Fermi’, presieduto dalla dirigente Gabriella Rubino, secondo le linee del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Comune didiretto dal Sindaco Guido Di Leone, dall’ assessorato all’Istruzione retto da Martina Izzo, ed in collaborazione con il Movimento Internazionale per lae la Salvaguardia del Creato III Millennio Caserta-Campania che fa capo alla pacifista Agnese Ginocchio. Al corteo, hanno preso parte tutti gli studenti delle scuole di ...