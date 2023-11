CdS – pronto l’annuncio di altri due rinnovi

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 novembre 2023) 2023-11-20 14:43:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Fondamenta solide alla base, come da manuale bianconero. La Signora ha puntellato la difesa, ritornando squadra di cemento armato capace giocare in fase di non possesso nel classico “fazzoletto di campo”. Quando la palla ce l’hanno gli, gli uomini di Allegri restano incollati tra loro in 15-20 metri, con grande sacrificio degli attaccanti, costringendo così gli avversari ad allargare il gioco sulle fasce e a perdere pericolosità; lo hanno fatto nell’ultima gara con il Cagliari, lo rifaranno nel derby d’Italia contro l’Inter anche per limitare gli inserimenti delle mezzali di Inzaghi. La strategia della Juventus per la difesa Un gol preso in 700 minuti, tra l’altro su palla inattiva (Dossena), è il risultato più evidente di un lavoro ...