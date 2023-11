CdS – Miguel Gutiérrez e il fenomeno Girona

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 novembre 2023) 2023-11-26 23:25:32 Arrivano conferme dal CdS: Lo stadio Montilivi è diventato la casa dello spettacolo: quasi 15.000 posti, il più piccolo della Liga dopo Vallecas, che è il regno del Rayo Vallecano. Ilpuò scrivere una storia simile a quella del Leicester. Nel 2020 stava rischiando di precipitare in Tercera Division. Adesso è in testa alla classifica: 34 punti in 11 partite, +2 sul Real Madrid (l’unico che ha battuto la squadra catalana) e +4 sul Barcellona, campione in carica. Appartiene alla galassia del Manchester City. Ma il principio che lo sorregge è un altro: autofinanziamento e sostenibilità. LA PANCHINA – È allenato da Michel, 48 anni, omonimo della mezzala che giocava nel Real Madrid con Emilio Butragueño. In estate ha salutato Castellanos, passato alla Lazio, e ha puntato sull’ucraino Dovbyk, che ha già segnato sette gol in campionato, e ha ...