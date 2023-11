Cassino Violenza tra le mura domestiche contro la compagna alla presenza dei due figli minori I Carabinieri arrestano un 44enne del posto

Violenza domestica a Cassino - picchia per anni la compagna davanti ai figli : in arresto uomo 44enne

La violenza domestica verso l’ex moglie Le violenze fisiche e psicologiche, documentate anche davanti al figlio minore della coppia, hanno portato la vittima a denunciare l’abuso, e attualmente, la ...

LADY DAY: La Lilium Produzioni contro la violenza di genere

Lady Day nasce dall’esigenza di non far spegnere i riflettori sul tema della violenza di genere ... a dicembre una campagna di crowdfunding che servirà per formare una “cassa comune” per sostenere, in ...