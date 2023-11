Caso pm | Crosetto frena | via libera alle pagelle e stretta sui fuori ruolo

Test psicoattitudinali alle toghe: l'idea piace alla maggioranza

In ogni, il dibattito non è destinato a placarsi. Il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, ha detto di non aver sentito il ministro(che aveva proposto un incontro) e ha definito "...

Caso Crosetto, la Commissione antimafia: “Non spetta a noi sentire il ministro Il Fatto Quotidiano

Crosetto e il timore nel governo di nuove inchieste che portino a spallate: «C’è qualcosa di grosso nell’aria» Corriere della Sera

Magistratura, Crippa (Lega): “C’è una casta che non paga mai gli errori” | VIDEO

Parole che arrivano a pochi giorni dalle dichiarazioni del ministro Crosetto sul Corriere della Sera ... Non manca un riferimento al caso Salvini, coinvolto in più processi: “Per me non è normale che ...

Senza sponda. L'Antimafia (a guida FdI) dice no a Crosetto: "Non compete a noi, parli in Aula"

Respinta la richiesta del Pd, che ora rilancia: "Venga in Parlamento a chiarire il contenuto dell'intervista contro le toghe". Esclusa l'opzione ...