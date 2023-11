Caso Crosetto | la Commissione antimafia | “Non spetta a noi sentire il ministro Ci sono le sedi parlamentari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Non tocca allaildella Difesa, Guido, protagonista di un attacco ai magistrati che innescato una polemica politica e la durissima reazione delle toghe. L’Ufficio di presidenza ha valutato la richiesta pervenuta dal gruppo Pd di audire il, che in una intervista al Corriere della Sera ha detto di essere a conoscenza del fatto che ci“riunioni per fermarci”, e ha ritenuto che “la stessa non possa essere ricondotta ai compiti che la legge istitutiva attribuisce alla. Vista la pubblica disponibilità delGuidoa riferire, è utile che possa farlo nellepiù ...