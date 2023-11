“Casi in aumento tra i giovani” è allarme bullismo e cyberbullismo

(Di martedì 28 novembre 2023) Il fenomeno dele del cyber, purtroppo, sta diventando sempre ben più nota nel nostro paese, tanto che potrebbe ben essere considerata come una forma di violenza di genere. Pertanto, è importante che nelle scuole se ne parli e anche tanto. Ed è questo quello che hanno fatto nell’Istituto alberghiero Martini, nella sede Querceta, venerdì 24 novembre. “Un calcio al. Dalla parte del bullizzato” l’evento di venerdì Un calcio al. Dalla parte del bullizzato, questo è il nome dell’evento che, venerdì 24 novembre, si è tenuto presso l’Istituto alberghiero Martini. Un momento, l’evento, che è stato proficuo per domandarsi cosa ci sia alla base che sembra inarrestabile e, purtroppo, in ascesa fra ie issimi. A gestire l’evento, oltre a ...

Polmonite in Cina - cosa sappiamo sull'aumento dei casi tra i bambini

Influenza - casi in aumento. Gli esperti : "Ecco quando arriverà il picco"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - siamo partiti dai dati (allarmanti e - purtroppo - in aumento) per analizzare le cause - sfatare i luoghi comuni e ripercorrere la storia. Risalendo su su fino ai miti greci

Polmoniti infantili - dopo i casi segnalati in Cina casi in aumento anche in Francia

Polmoniti infantili - dopo l'epidemia in Cina casi in aumento anche in Francia

Torna la Giornata Mondiale per la Lotta all'Aids, profilattici gratis e locandine informative in farmacia

L'incidenza (/popolazione) delle nuove diagnosi HIV è in diminuzione dal 2012, con una riduzione più evidente dal 2018 al 2020 e un leggeronegli ultimi due anni post - COVID - 19. Sempre ...

Influenza, casi in aumento: "Il picco arriverà a fine anno. I più colpiti sono i bambini" il Resto del Carlino

Epidemia di polmoniti in Cina, aumento anomalo di casi anche in Francia QUOTIDIANO NAZIONALE

Bollettino Covid, la situazione oggi in Italia: i (veri) numeri di contagi e decessi

Bollettino Covid, i numeri oggi in Italia: aumentano i contagi, l’indice Rt è in leggero aumento e ancora sopra la soglia epidemica. In Lombardia, Veneto e Lazio il record dei nuovi casi. Bollettino ...

Casi di Parkinson in aumento, in Sardegna 4mila malati

I malati di Parkinson sono in aumento. E una delle cause è l'invecchiamento della popolazione. Si stima che in Sardegna siano oltre 4mila le persone malate. Il centro Parkinson, che afferisce alla ...