Carlotta Mantovan conduce un programma dopo Ballando? Retroscena

(Di martedì 28 novembre 2023) In gara acon le Stelle 2023sta conquistando il pubblico con la sua semplicità e una forza davvero esemplare. Nel sesto appuntamento,settimane di accuse incassate, si è ribellata ai giudici di Milly Carlucci. In un video andato in onda prima della sua esibizione, la giornalista ha parlato della sua frustrazione: "Fredda, falsa, gelida, sono aggettivi che non mi appartengono. Non sono stati utilizzati solo per il ballo, ma anche per la mia persona e questo mi ha infastidito. Sono abituata a non dare giudizi così netti su una persona e le persone come me, che hanno sofferto, hanno bisogno di leggerezza e per questo sono venuta qui. Ne ho bisogno, la cerco tutti i giorni, anche nelle cose stupide e banali, come mettere le ciglia finte. Questa leggerezza mi fa andare avanti nel ...