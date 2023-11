Carito “A Roma Europei di atletica last dance per Parigi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023)(ITALPRESS) – “A poco più di sei mesi dall'evento siamo ormai in promozione a tutti gli effetti, con una grande voglia di fare bene. E' partita la vendita dei biglietti, siamo un passo avanti dal punto di vista della progettazione e della parte competitiva. Direi che stiamo mettendo in carreggiata tutta la macchina organizzativa per far diventare questa manifestaizone iconica a livello internazionale”. Paolo, direttore generale della Fondazione Euro2024, non ha dubbi: la rassegna continentale che sarà ospitata dalla città eterna dal 7 al 12 giugno prossimi non potrà non essere un successo. Anche perchè per molti big glididi2024 rappresenteranno un ultimo step prima delle attesissime Olimpiadi francesi. “Questo è sicuramente un bene – sottolinea ...