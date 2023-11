Cardinale a Milano | l’agenda | Champions | stadio | Ibra…

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Tre settimane dopo Milan-PSG Gerrytorna a. Questa sera il fondatore di RedBird Capital, il fondo americano a capo del Milan, sarà in tribuna a San Siro per spingere Pioli e i suoi ragazzi verso un altro successo europeo. Servono i tre punti ai rossoneri per tenere vive le speranze di qualificazione agli Ottavi di finale. Manon sarà in città solamente per la. Agenda ricca di impegni per l’imprenditore originario di Philadelphia. La priorità è la qualificazione inLeague (il passaggio del turno vale molto non solo sul piano sportivo, anche per le casse del Club) ma nei prossimi giorni ci sarà tempo per affrontare anche gli ultimi risvolti di due grandi temi dell’attualità rossonera. Il primo? La realizzazione del nuovodi ...