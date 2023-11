Cara Elena ti sbagli | così assolvi Filippo Turetta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) L’immane dolore provocato dall’efferatezza di un delitto come quello che ha strappato la giovane Giulia Cecchettin all’affetto dei propri familiari si può soltanto provare a immaginare. Difficilmente si può riuscire a comprenderlo a fondo, calarsi nei panni del padre Gino, della sorella, del fratello Davide, e coglierne i sentimenti, le emozioni, l’incolmabile vuoto causato dalla tragica scomparsa della loro amatissima Giulia. Nessuno, eccetto chi non abbia già, suo malgrado, dovuto provare sulla propria pelle un simile dramma, può affermare di possedere la capacità di potersi immedesimare in loro. Nessuno dovrebbe mai dover vivere una tragedia come quella che da giorni stanno vivendo Gino,, Davide e i familiari tutti. Indiscutibile. Ciò detto e premesso, permangono tuttavia determinate posizioni, soprattutto nel momento in cui si fa ...