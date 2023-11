Capodanno delle polemiche a Ladispoli | “Canteranno rapper che inneggiano al femminicidio” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pubblicato il 28 Novembre, 2023 “coicheal”. E’ questa l’accusa piovuta sulla testa dell’amministrazione di, centro balneare non distante da Roma, che ha deciso di affidare il concerto in piazza di fine anno a Emis Killa, e Gue Pequeno. La notizia oggi è riportata da Repubblica che mette in fila alcune frasi dei testi dei cantanti. “Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti” canta Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, nella sua canzone “3 messaggi in segreteria”. Il brano è al centropolemica, accusato di essere un inno al: racconta l’escalation di violenza di un uomo che continua a chiamare l’ex fidanzata, che non gli risponde al telefono. Poi l’epilogo, in ...