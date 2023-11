(Di martedì 28 novembre 2023) L’errore die l’alternanza conritorna sulla situazionetra mancanza di gerarchie e“L’alternanza è stata decisa ad inizio stagione: non poteva essere altrimenti. Ha pagato bene sotto certi aspetti, ma nelle ultime domeniche ci sono stati degli errori simili. Se ad ogni errore del portiere bisogna creare panico allora non va bene“. La sintesi di Gasperini è perfetta per descrivere la situazionein casa Atalanta, all’insegna di una confusione nel momento in cui si verificano piccoli, e al tempo stesso, errori fatali. Il rinvio malandato e preso con sufficienza daha tirato fuori nuovamente tale problema nonostante due settimane prima Marco avesse disputato la miglior gara con la Dea. Se da una ...

Caos portieri: l'Atalanta deve recuperare continuità e serenità (tra Carnesecchi e Musso)

