Campania | al via nuovo istituto tecnico superiore | gli studenti saranno anche assunti

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Napoli. La novità è che quest’anno glicon contratto a tempo indeterminato. Grazie a un accordo con Elior group la Regioneha attivato uncorso di ITS () rivolto ai ragazzi diplomati e che vogliono intraprendere percorsi professionali e formativi diversi da quelli universitari. Il corso “Hospitality on board”, che partirà il 30 novembre, è stato presentato oggi nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia: formerà nuove figure specializzate nella gestione di strutture turistico-ricettive e in particolare nel travel catering. Contestualmente alla formazione, gli allievi lavoreranno beneficiando così di uno stipendio che – come previsto dalla legge per questo particolare ...