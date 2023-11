Camion bloccato sui binari travolto da un treno | Due morti

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) Tragico incidente ferroviario in Calabria, in provincia di Cosenza. È di duee diversi feriti il bilancio, ancora provvisorio, dello scontro tra unregionale, che collega Sibari a Catanzaro, e unin località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, sullo Ionio cosentino. Secondo le prime notizie il, rimastosuidopo aver attraversato un passaggio a livello, sarebbe statodalin transito. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del servizio sanitario d'emergenza 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Arrivano immagini terrificanti da Thurio a Corigliano in Calabria.Unsi é scontrato con un furgone. Momentaneamente si parla di almeno due vittime. ...