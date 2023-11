Camarda? Clamoroso | ecco cos' ha fatto lunedì | dopo l' emozione di San Siro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Al minuto 83 di Milan-Fiorentina di sabato 25 novembre 2023, quando è entrato in campo al posto di Luka Jovic, Francescoha scritto la storia del calcio italiano. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, infatti, è diventato il calciatore più giovane a esordire in Serie A. E, cosa non meno emozionante, è riuscito a far piangere a dirotto per la commozione mamma Federica, finita su tutti i social. Se la vita, però, è fatta di brevi attimi di felicità,che, dal prato del Meazza, il teenager Francesco è ritornato subito alla realtà, in un'aula del liceo linguistico paritario De Amicis, fondato nel 1923 e da qualche anno scuola superiore dei baby-giocatori rossoneri. Mens sana in corpore sano, del resto, così ilsuccessivo al sabato più esaltante della sua vita,era atteso da un'ora di italiano e due ...