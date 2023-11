Calciomercato Milan – Assalto al centrocampista più conteso in Europa

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilinvernale è alle porte e ilnon vuole farsi trovare impreparato. Si valuta un'offerta per un mediano di qualità

Calciomercato Milan – Ottimismo per il rinnovo di Olivier Giroud

Calciomercato Milan – Ecco la missione : un nuovo contratto per Camarda

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per un attaccante? L’indiscrezione

Curto e Felipe Jack nel mirino Genoa: le possibili mosse rossoblù a gennaio

Nei prossimi mesi il potrebbe iniziare a parlare sempre più brasiliano. Dopo , arrivato ad agosto dal, i dirigenti rossoblù hanno messo gli occhi su alcuni dei principali talenti Verdeoro . Nelle scorse settimane in tal senso c'è stata la missione di un emissario del Grifone in Sudamerica per ...

Mercato Milan, il Napoli vuole scipparlo ai rossoneri: a sorpresa Spazio Milan

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan all'attacco: Pioli si gioca il futuro"

"All'attacco Milan". Così titola oggi la pima pagina de La Gazzetta dello Sport. Pioli si gioca il futuro a San Siro contro il Borussia ...

Milan-Borussia Dortmund dove vederla in diretta TV su Canale 5 e in streaming: le probabili formazioni

Il Milan ospita il Borussia Dortmund per la 5ª giornata del Girone ... La sfida si gioca oggi, martedì 28 novembre 2023, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 21 e si ...