Calciomercato | la Juventus paga la clausola da 25 milioni | superati Real e City!

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) La partita contro l’Inter valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A ha confermato la forza della. I bianconeri sono in grado di lottare fino alla fine per la vittoria del titolo e il distacco dalla vetta della classifica è di appena due punti. La squadra è già in campo per preparare l’anticipo della prossima giornata contro il Monza. La dirigenza è attivissima sul fronteed è in contatto per programmare le strategie. La sessione invernale è alle porte e Giuntoli continua a valutare l’arrivo di un centrocampista di un certo spessore. Laha cambiato anche strategie e inizia a muoversi anche per il futuro.