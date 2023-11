Calciomercato | Bernardeschi conferma | vicinissimo il ritorno in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) Federicoè un grande obiettivo del Bologna, come svelato in esclusiva da CalcioWeb già dal 18 maggio. E’ la squadra di Thiago Motta la più vicina ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Juventus. La trattativa con i bianconeri non è entrata nel vivo ed i rossoblu si sono messi in contatto con il calciatore per definire l’affare. L’esperienza con la maglia del Toronto è finita ormai da tempo, i contatti delle scorse sessioni con il Bologna non hanno dato esito positivo per unadi motivazioni. Adesso l’operazione è destinata ad andare in porto. Foto di Angelo Carconi / Ansa“Questa mattina (lunedì) ho fatto visita alla Juventus per salutare Allegri, tutta la squadra e i dirigenti. Lo avevo fatto anche l’anno scorso, oggi non abbiamo parlato di mercato. Ieri ero allo stadio a vedere la partita con l’Inter, mi ha fatto piacere rivedere ...