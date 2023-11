Calcio | Inter Marotta Pari con Juve non lascia rimpianti | c' è continuità

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) "Prestazione positiva e bella reazione", dice l'ad del club nerazzurro MILANO - "Rammarico perntus-? No, è una prestazione positiva. Dimostrarispetto al recente passato, tutto questo è di buon auspicio per lottare per un importante traguardo. Al di là del risultato è la prestaz