Calcio | Ifab approva test su espulsioni temporanee per proteste o falli tattici

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilpotrebbe avvicinarsi al rugby per quanto riguarda l’introduzione delle. L’International Football Association Board () avrebbe infattito ianche in Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione. Ledovrebbero essere utilizzate pere proe, e prevedono che il giocatore in questione rimanga fuori dal campo per 10 minuti. Una sorta di cartellino arancione dunque per itroppo gravi per essere da giallo ma non troppo per leda rosso. Mark Bullingham, direttore dell’, ha dichiarato: “È chiaramente necessario sviluppare un protocollo. ...