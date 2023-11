Calcio | Gotti docente per un giorno al corso Uefa A | ' Coverciano è un luogo di istruzione circolare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Firenze, 28 nov. - (Adnkronos) - Dopo la lezione di Andrea Stramaccioni che ha caratterizzato la giornata di ieri, gli allievi delA hanno potuto seguire questa mattina un'altra docenza d'eccezione, quella tenuta dall'ex tecnico di Udinese e Spezia, Luca. “Il mio perdi formazione a– ha commentato al termine della docenza Luca- è stato lungo. Qui ho seguito sia ilda allenatoreA che quelloPro, ma ho frequentato anche ilda preparatore atletico professionista.per me non è stato solo un posto dove andare ad ascoltare altre persone, ma è stato anche casa, perché per due anni sono stato nello staff delle Nazionali giovanili. ...