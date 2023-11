(Di martedì 28 novembre 2023) Campione in campo con le sue giocate e non solo. Applausi per Cristiano, autore di un bel gesto dinel corso della gara di Champions League asiatica tra il suo Al - Nassr e il ...

Calcio: fair play Ronaldo, dice all'arbitro che non è rigore

... autore di un bel gesto diplay nel corso della gara di Champions League asiatica tra il suo Al - Nassr e il Persepolis. Tutto è accaduto pochi istanti dopo ild'inizio: erano passati ...

Calcio: fair play Ronaldo, dice all'arbitro che non è rigore Agenzia ANSA

Non solo Ronaldo: quei gesti che fanno bene al calcio La Gazzetta dello Sport

Calcio: fair play Ronaldo, dice all'arbitro che non è rigore

Applausi per Cristiano Ronaldo, autore di un bel gesto di fair play nel corso della gara di Champions League asiatica tra il suo Al-Nassr e il Persepolis. Tutto è accaduto pochi istanti dopo il calcio ...

Fair play. Il portiere esce e si fa male: l’attaccante potrebbe segnare, ma manda palla fuori

Un gesto di fair play di grandissima sensibilità e sportività, un gesto più unico che raro che, per la cronaca, diversi tifosi non hanno condiviso. L’attaccante, tuttavia, in quel momento non se l’è ...