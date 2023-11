Calcio | Conference Fiorentina-Genk | arbitra l' olandese Kooij

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Giovedì al Franchi in programma la gara valida per la 5 giornata del girone F NYON (SVIZZERA) - Sarà l'Joeya dirigere, gara valida per la quinta giornata del girone F diLeague e in programma giovedì 30 allo stadio Franci, con inizio alle 21. Olandesi anche