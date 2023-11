(Di martedì 28 novembre 2023) "Non è una questione di numeri, ma di credibilità e di equa competizione", dice il ministro per lo Sport MILANO - "Riforme? Ho iniziato a sentire parlare di riforme dal 2010, ricordo ancora l'...

Calcio : Abodi "Riforma? Impensabile mantenere format Serie A - B e C"

Calcio: Abodi 'Riforma Impensabile mantenere format Serie A, B e C'

... ma di credibilità e di equa competizione", dice il ministro per lo Sport MILANO - "Riforme... Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, durante l'intervento all'...

Calcio: Abodi, 'serve una riforma, impensabile che Serie A resti a 20 squadre' La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio, Abodi: "Serve riforma, impensabile che Serie A continui a 20 ... LAPRESSE

Gravina non ha dubbi: “Lo Stato deve aiutare il calcio. Sulla Nazionale e Spalletti ho questa speranza”

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, entro le 17, a Parigi, i 182 delegati del Bureau International des Espositions decideranno quale città si aggiudicherà l’Expo… Leggi ...

Europei 2032, il ministro Abodi sulle candidature degli stadi: “Genova sfiderà quattro concorrenti”

Il ministro: “Il governo farà la sua parte, non tanto a livello economico dato che si parla di gestioni private, ma di velocità nei progetti” ...