Calcio | Abodi | “Impensabile continuare ad avere 100 squadre professionistiche”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “Il sistema calcistico è centrale ma il sistema va messo in discussione. Èche la Serie A continui ad essere a 20, la B a 20, la C a 60 con 100. Ma non è nemmeno questione di numeri, quanto di credibilità che consenta l’affermazione dell’equa competizione, ci sono società che pagano e rischiano di non centrare i propri obiettivi, altre che non pagano e magari mantengono la categoria”. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea, intervenuto durante ‘Sport Industry Talk’, convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. “La Serie A è un contribuente significativo di fiscalità, è un obiettivo comune quello di far funzionare la macchina. Servono le infrastrutture, dobbiamo accogliere i tifosi con lo stesso decoro in cui vengono accolti in ...