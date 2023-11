Caccia al terrore russo Le armi sottomarine di Mosca spiegate da Foggo

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) “La Quarta battaglia dell’Atlantico è in corso, e dobbiamo essere pronti a combatterla”. Non usa mezzi termini JamesIII, ex-comandante della Sesta Flotta Statunitense e dell’Allied Joint Force Command di Napoli, prendendo la parola a “Downside Up – Il Futuro dell’Underwater”, evento organizzato da Formiche e da Fincantieri per discutere della sicurezza sottomarina a 360 gradi. Durante il suo interventodenuncia la rinata assertività militare della Federazione Russa nell’Oceano Atlantico, fonte di rischio notevole non solo nei confronti degli asset militari della Nato impegnati nel quadrante, ma anche per le infrastrutture critiche che vi transitano attraverso. “Yasen. Kalibr. Tzircon. Belgorod. Queste sono le mie fonti di preoccupazione” afferma lapidario l’ammiraglio statunitense. Il riferimento è ad alcuni dei più moderni sistemi d’arma ...