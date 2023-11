Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Un caso che sconvolge l'Ucraina, assediata dall'esercito russo di Vladimir Putin. Marianna, moglie del capo della direzione principale dell'intelligence Ucraina, Kyrylo Budanov, è infatti statae si trova attualmente in ospedale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Rbc, che cita una fonte dei servizi segreti ucraini. Secondo quanto riferito dalla fonte, il trattamento medico è giù stato completato eresterà sotto la supervisione del personale ospedaliero. La fonte dell'intelligence ha aggiunto cheè stataconche non si usano "né per scopi militari né per quelli domestici". Non è ancora stato stabilito se la moglie del capo dell'intelligence Ucraina sia statasolo una volta, ...