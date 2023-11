Bucciantini punge TuttoSport | «Mi aspettavo Fiorentina-Inter nel titolo!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Di fronte alle critiche aavanzate da un tifoso dell’venuto su Radio Sportiva Marcolancia una frecciatina al giornale torinese. Il giornalista non dimentica un titolo allusivo di qualche settimana fa dedicato alla. FRECCIATINA – Poche settimane fascriveva in prima pagina ‘Che bello il Viola Park. L’ha pagato la Juve…’. A Marcoil titolo non è ancora sceso e, a pochi giorni da Juventus-, dichiara su “Microfono Aperto”: «contro l’? Sul giornale ero giàvenuto quando uscì il titolo sull’impianto sportivo dellacomprato dalla Juventus con l’acquisto di Chiesa e Vlahovic. Infatti ...