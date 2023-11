Brocchi a Scaloni | “Andiamo ad allenare la Lazio” Il Ct dell’Argentina | “La porto nel cuore”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Il Ctcampione del mondo, Lionelnon chiude le porte ad un futuro da allenatore della. Per ora, l’ex difensore biancoceleste sembra intenzionato a non lasciare Maiorca, dove vive, e a definire il futuro con i vertici dell’Afa. Ma allo stesso tempo, intervenuto ai microfoni della Radio Serie A all’interno della trasmissione Bobo Tv, il tecnico ribadisce il suo amore per il club. E a tirargli fuori una battuta per la sua vecchia squadra è l’ex compagno Cristian, che, scherzando, lo ha invitato ad andarea Formello: “Quando smetti dil’Argentinaio e te adla”, ha detto. La risposta del ct: “La ...