“Boomerissima” | ospiti e anticipazioni del 28 novembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Nuovo appuntamento con “”, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda stasera 28a partire dalle 21.20 su Raidue “” il Mito di puntata dal 28Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial, pronti a sfidarsi in una divertente e scenica sfida generazionale, evocativa di simpatici ed emozionanti momenti amarcord. Protagonisti di questa nuova serata, per i Boomer: Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; mentre, per i Millennial, Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini, e Maria Sole Pollio. A portare supporto alla squadra dei Boomer, la cantautrice Neja, che farà ballare e cantare con la sua hit Restless. Per i Millennial, invece, scenderà in campo lo stesso LDA. Sempre in tema musicale, il Mito di puntata, che ...