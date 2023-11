(Di martedì 28 novembre 2023) Nuovo appuntamento con "", il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda2821.20 su Rai 2. Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial,...

Questa sera andrà in onda Boomerissima - Alessia Marcuzzi si scatena in un balletto

"Boomerissima", alle 21.20 su Rai 2: ospiti e anticipazioni di martedì 28 novembre

Nuovo appuntamento con "", il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda martedì 28 novembre21.20 su Rai 2. Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial, pronti a sfidarsi in ...

"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Boomerissima, Loredana Bertè e Gabriel Garko ospiti di Alessia Marcuzzi stasera La Gazzetta dello Sport

“Boomerissima”, alle 21.20 su Rai 2: ospiti e anticipazioni di martedì 28 novembre

Nuovo appuntamento con “Boomerissima”, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda martedì 28 novembre alle 21.20 su Rai 2. Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial ...

“Unfaithful – L’amore infedele”m alle 21.20 su Rai 4: ecco la trama del film

Martedì 28 novembre, alle 21.20, la prima serata di Rai 4 volge al noir con un piccolo classico dell’home thriller, “Unfaithful – L’amore infedele” (2002).