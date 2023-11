Bonus psicologo 2023 riconfermato | il decreto | nuovi importi e requisiti

Leggi su leggioggi

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilpuò partire. E’ stato firmato ilministeriale per l’erogazione del contributo per sessioni da professionisti psicoterapeuti per l’anno.Facendo un passo indietro, il– legge 30 dicembre 2021 numero 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 numero 15, ha previsto all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.La misura, detta anche, è stata introdotta a causa “dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” figlie dell’emergenza ...