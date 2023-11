Bonus madri lavoratrici 2024 | a chi spetta

(Di martedì 28 novembre 2023) A partire da gennaio, quasi 800milacon figli potranno contare su un nuovo "", una decontribuzione extra introdotta con la nuova legge di Bilancio, che si traduce in un vantaggio economico che può arrivare fino a 1.700 euro netti in un anno. La misura, che sarà valida anche...

La legge di bilancio e le madri : decontribuzione dal secondo figlio in poi - bonus nido e congedi parentali

Bonus mamma - meno tasse per le madri lavoratrici : a chi spetta e come funziona

Pnrr, Fitto apparecchia 8 tavoli

Rottamazione quater, in scadenza pagamento della seconda rata: ipotesi proroga termini di adesione

Sta per scadere l'appuntamento per il pagamento della seconda rata della rottamazione-quater. Dove si paga e quali sono le date da non dimenticare ...

Il bonus spetta alle madri con due o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 10 anni. Lo sgravio è stabilito per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici madri con tre o più figli, di cui uno ...