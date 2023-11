Bombardieri Uil regala un trenino alla premier Meloni | «Se vuole può darlo a Lollobrigida» – La foto

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) Il segretario generale della Uil, Pierpaolo, ha consegnatoGiorgia, oggi a palazzo Chigi un regalo particolare, durante l’incontro tra governo e sindacati: un modellino di treno Frecciarossa, nuovo, pronto per essere montato., scherzando, ha suggeritopresidente del Consiglio di consegnarlo al ministro Matteo Salvini, «visto che è ossessionato dprecettazione dei trasporti». Per poi dire: «Ma sepuò ancheanche a», riferendosi al caso del treno fermato per il ministro dell’Agricoltura, scesofermata straordinaria di Ciampino per evitare un ritardo a un appuntamento istituzionale.ha risposto con ...