Bomba di Giuliacci | arriva la neve | la data da segnare in rosso

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) Gli esperti prevedono un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia e, già da qualche giorno, si parla della possibilità dell'arrivo della. Tuttavia, in un mare di notizie più o meno attendibili, è il colonnello Marioa fare chiarezza e a confermare che sì, presto alcune regioni del nostro Paese potrebbero essere coperte dalla cosiddetta "dama bianca". "L'aria fredda preesistente ha creato le condizioni per lo sviluppo di precipitazioni nevose fino a quote di bassa collina", scrive il team del fisico dell'atmosfera sul sito meteo.it. Ma quando bisogna aspettarsi l'arrivo dei fiocchi? Per gli esperti non c'è dubbio: giovedì 30 è ladain. "Un corposo fronte atlantico dovrebbe valicare le Alpi e portare precipitazioni ...