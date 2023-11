Bologna | picchia la moglie con una sedia | figlio minorenne terrorizzato chiama i carabinieri

Leggi su tpi

(Di martedì 28 novembre 2023) Hato la, colpendola anche con una, davanti alminore. Un uomo, 47enne di origine indiana, è stato arrestato daidel Nucleo radiomobile diper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Tutto è accaduto sabato scorso, verso le ore 21.45, quando idella centrale operativa dihanno ricevuto numerose richieste di aiuto al 112 da parte dei condomini di un palazzo, in zona Navile. Tra le varie telefonate, quella deldella coppia che,e in lacrime, ha riferito ai militari che il padre stavando la madre. Arrivati sul posto, ihanno trovato l’uomo che, seduto sulle scale condominiali ...