Bologna | Fabbian titolare trascina la squadra al quinto posto

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilbatte il Torino e aggancia la Roma alin classifica. Protagonista, alla prima dae subito in gol La mossa a sorpresa di Thiago Motta ieri sera è stata quella di partire con il ventenne Giovanni. L’ex Reggina infatti ripaga della fiducia il tecnico realizzando la rete dell’1-0 delcon il Torino, imbeccato da Beukema e con la complicità di Gemello, che sbaglia completamente l’uscita. Si tratta della sua seconda rete in rossoblu, la prima contro il Cagliari appena entrato dalla panchina. E con la vittoria i felsinei si godono le posizioni nobili di classifica: 21 punti, ala parti punti con la Roma.

Fino alla prima rete, il Bologna aveva giocato forse la sua peggior partita. Sgonfio, lento, prevedibile, innocuo ...

Il Resto Del Carlino – Motta: «La chiave è il lavoro durante la settimana e la messa a disposizione per il compagno»

Il Bologna vince ancora, convincendo soprattutto, nella tredicesima giornata di campionato. Un Bologna solido, capace di vincere partite complesse e ...