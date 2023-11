Bollette | niente proroga al mercato tutelato

(Di martedì 28 novembre 2023) Le date del passaggio Le date del passaggiodelche terminerà a gennaio per il gas e ad aprile per l'energia elettrica.

Bollette - niente proroga del mercato tutelato nel Dl Energia. Dal governo via libera a nuove estrazioni di idrocarburi

Nel 2024 stop al mercato tutelato di luce e gas, ecco come scegliere le nuove bollette per risparmiare

Non c'è una regola che valga per tutti, perché al di la di alcuni fattori chiave con la fine del mercato tutelato dell’energia dal 1 gennaio per il gas e ...