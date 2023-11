Bollette | il Pd contro la fine della tutela | “È una tassa Meloni | il governo ci ripensi Rischio stangata per 5 milioni di famiglie”

(Di martedì 28 novembre 2023) Il Pd fa appello alperché modifichi il decreto energia approvato lunedì dal consiglio dei ministri, che non prevede una ulteriore prorogamaggior. Il mercatoto si concluderà quindi per il gas il 10 gennaio 2024 e per la luce nell’aprile 2024. “Questa è unasulle”, ha detto la segretaria Elly Schlein in conferenza stampa, presente anche l’ex ministro Pierluigi Bersani, padre delle “lenzuolate” di liberalizzazioni aanni Novanta. “Chiediamo aldi fermarsi e ascoltare se non noi, i parlamentarisua maggioranza”. Anche dentro le forze parlamentari di maggioranza infatti “ci sono stati emendamenti perre cinque ...

