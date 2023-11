Bollette | come salvarsi dopo la fine della maggior tutela Risparmiare sul mercato libero è ancora possibile | ma bisogna scegliere bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, la decisione è presa: il servizio diper il gas e l’elettricità finirà, rispettivamente, a gennaio e aprile 2024. Le famiglie che non scelgono un’offerta sulvedremo, non rimarranno senza fornitura: il servizio continuerà a essere erogato dal fornitore attuale per quanto riguarda il gas, dal venditore che avrà vinto l’asta per quella zona geografica per l’energia elettrica. Un’opzione che molti dei 5 milioni di utenti coinvolti potrebbero preferire, per il timore di finire fregati se si affacciano su unche è una giungla: oltre 600 operatori e prezzi mediamente più alti di quelli fissati dall’autorità di settore Arera per la. Ma le offerte più convenienti, ...