Boccia a La Russa | 'Rappresenta chi non si vergogna di avere uno scudetto non vinto'

Rigassificatore, M5S Liguria: "Eni smentisce Toti sui risparmi in bolletta e lui racconta quella dell'uva sulla sicurezza energetica"

... ma solo per pochi rigassificatori temporanei al fine di affrontare l'emergenza della guerra. ... Peccato che sia stato platealmente smentito da Eni, cheil trasferimento della nave ...

La Russa “ministro anti-Juve” agita gli onorevoli bianconeri. Boccia: degno esempio di quegli interisti... Corriere della Sera

Boccia a La Russa: «Rappresenta gli interisti, non si vergognano» Juventus News 24

Juve, la risposta dei parlamentari a La Russa: 'Degno esempio dell'Inter, di chi ha nell’albo uno scudetto non vinto'. Poi le dure critiche

ha parlato ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa, espressosi con una frase che ha fatto rapidamente il giro del web, facendo indignare i tifosi bianconeri. E oggi è arrivata la risposta, ...

La Russa “ministro anti-Juve” agita gli onorevoli bianconeri. Boccia: degno esempio di chi ha nell’albo uno scudetto non vinto

non posso non rispondere a questa battuta”, chiarisce Boccia. E prosegue: “Quella interista è una comunità che non si vergogna di avere nel loro albo uno scudetto che non hanno mai vinto e La Russa ne ...