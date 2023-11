Bobby Charlton santo protettore del calcio inglese

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 novembre 2023) Traduzione di Caterina Capelli, sul sito, qui, trovate anche la versione originale in. L’ultima volta che mio padre è stato in grado di parlare, abbiamo parlato di. In quel periodo, alla casa di riposo, ci limitavamo per lo più a tenerci stretti per mano. La mattina della finale dei Mondiali del 1966, per distrarsi dalla partita,lasciò l’hotel della Nazionaleper venire in un negozio del nostro quartiere, a cambiare una maglia. Se solo quella mattina avessimo deciso di uscire a passeggio, ci saremmo potuti imbattere nel più grande calciatore d’Inghilterra, appena prima del suo trionfo. Ma non importa, quella giornata fu perfetta così. Guardammo la partita dal nostro televisore in bianco e nero, l’Inghilterra vinse, ed è ancora uno ...