Blitz dei ladri a Sansepolcro | 5 colpi a vuoto e tre a segno

Leggi su lortica

(Di martedì 28 novembre 2023)in azione a, otto le abitazioni prese di mira, cinque tentativi sono andati ae tremessi a, con un bottino di alcuni monili in oro e denaro contante per circa 2.000 euro. I furti sono stati peprpetrati nell’area compresa tra il centro storico e nei pressi dell’ospedale della Valtiberina. I carabinieri della Compagnia di, stanno indagando su più fronti, sarebbero possibili le connessioni con la banda che la settimana scorsa ha agito in Valdarno e in Valdichiana. La tecnica utilizzata per entrare all’interno degli appartamenti è sempre stata quella del classico foro accanto alla maniglia, scegliendo quelli facilmente raggiungibili, a piano terra, privi di allarmi, telecamere o inferriate di protezione. L'articolo proviene da L'Ortica ...