Biscotti salati al parmigiano | facilissimi e veloci | per un aperitivo indimenticabile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 novembre 2023) Ialsono a base di una frolla super saporita, perfetta per uncon ospiti a sorpresa. Sono talmenteda realizzare e a base di ingredienti che abbiamo sempre a disposizione nelle cucine italiane, che sono diventati uno dei miei cavalli di battaglia durante le feste natalizie. Li preparo all’ultimo momento, quando il tourbillon di appuntamenti con amici e parenti si fa serrato e il tempo stringe. Tra regali da comprare, casa da addobbare, pacchetti da preparare, il tempo a disposizione si riduce in maniera vertiginosa. Per fortuna, in poche mosse, posso sfornare questini deliziosi anche quando non mi aspetto visite, ma voglio accogliere chi amo con i dovuti crismi. Un vassoio dini, ...