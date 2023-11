Bimba di 10 anni muore per un batterio mangiacervello | forse contratto in piscina

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) Una vacanza paradisiaca a Santa Marta, in Colombia, si è trasformata in una terribile tragedia per Tatiana González e sua figlia Stefanía, una bambina di appena 10. La piccola è deceduta a causa di un raro parassita noto come “”,durante il periodo di svago in località turistica. I primi sintomi: dolore all’orecchio, vomito e febbre Il dramma ha avuto inizio l’18 giugno, quando madre e figlia sono arrivate a Santa Marta per godersi una pausa rilassante. Già due giorni dopo, Stefanía ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui un intenso dolore all’orecchio, vomito e febbre. Inizialmente, gli episodi sono stati scambiati per un’otite dai medici, senza sospettare problemi più gravi. La situazione si è aggravata alcune settimane dopo. Il 4 luglio, la bambina ha mostrato una sensibilità ...