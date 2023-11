Bilanci da record nel 2022 per le società energetiche italiane | l’attacco del Codacons

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA – Ilattacca dopo la conferma deidanelper le(che hanno raggiunto un fatturato di 643,8 miliardi l’84,1% in più rispetto al 2021 e utili per 24,7 rispetto agli 8,7 dell’anno precedente): mentre famiglie e piccole imprese si sono ritrovate in ginocchio a causa di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il mercato dell’energia sta diventando un far west, da Codici linea dura contro leche non rispettano i consumatori Tariffe del gas in aumento a causa della riduzione degli sconti sui oneri di sistema Pronti per l’E-fattura? Cosa cambierà dal 2019 e tutte le novità in preview Bufala Dop, ...