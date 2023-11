Bergamo | 87enne si ribalta con l’auto in via Palazzolo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023). Soccorsi in azione martedì sera (28 novembre) poco dopo le 19,30 in via don Luigi, quasi all’incrocio con via Quarenghi. Una Opel grigia, per motivi da accertare, si èta in strada. Secondo alcuni testimoni, avrebbe tamponato un’altra vettura parcheggiata a lato della carreggiata. Subito dopo, l’anziano alla guida avrebbe sterzato, urtando contro un’altra auto che proveniva dalla corsia opposta. Secondo i primi accertamenti, l’al volante della Opel sarebbe uscito illeso dall’impatto, anche se ha vissuto attimi di grande paura. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche una volante della Questura e i vigili del fuoco.