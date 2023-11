Benfica-Inter | Inzaghi porta con sé dei Primavera | la lista

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Perci saranno deia disposizione di. In vista della partita di Champions League, complici le defezioni di Dumfries oltre a Bastoni e Pavard (più Agoumé e Sensi non inUEFA), ci sono dei ragazzi di Chivu in prima squadra. LE AGGIUNTE – Un po’ dinell’partita questo pomeriggio per Lisbona in vista della partita col. Hanno svolto in gruppo l’allenamento di stamattina con Simonee sono poi saliti sull’aereo della prima squadra il difensore centrale Giacomo Stabile (già in panchina domenica a Torino), il terzino destro Mike Aidoo con i centrocampisti Aleksandar Stankovic e Issiaka Kamaté. Loro sono tutti a zero presenze ufficiali, domani presumibilmente andranno in ...